VAB verwacht “chaotische terugkeer” uit Oostenrijkse Alpen

De terugkeer van wintersporters uit de Oostenrijkse Alpen belooft zaterdag chaotisch te verlopen. Door de zware sneeuwval verwacht mobiliteitsorganisatie VAB lange files op de bekende vakantieroutes in Duitsland en Oostenrijk. “Belgen die zaterdag terugkomen, vertrekken best zo vroeg mogelijk”, waarschuwt VAB-woordvoerster Joni Junes. “In de Oostenrijkse regio’s Salzburg en Tirol kan zaterdag een halve meter verse sneeuw vallen.”

De laatste zaterdag van de kerstvakantie is het traditioneel bijzonder druk op de belangrijkste (snel)wegen uit de Alpen. “Dit jaar verwachten we vooral in Oostenrijk en Duitsland ernstige problemen door ...