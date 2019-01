Tienduizenden toeristen op de vlucht voor tropische storm in Thailand, TUI haalt Belgische reizigers van eilanden

Op Koh Samui staat de rode vlag op het strand. Zwemmen is er nu veel te gevaarlijk. Foto: AP

Tienduizenden toeristen zijn sinds woensdag op de vlucht voor de nakende tropische storm Pabuk in Thailand. Door de massale uittocht zijn trekpleisters zoals Koh Tao en Koh Phangan quasi leeg. Ook de Belgische touroperators nemen de nodige maatregelen. “Mensen die vrijdag naar huis vliegen, worden nu al van de eilanden gehaald”, klinkt het bij TUI.

De tropische storm Pabuk zal wellicht vrijdag de populaire eilanden Koh Phangan, Koh Tao en Koh Samui bereiken. Hoewel er (nog) geen officiële evacuatiemelding is, lopen de eilanden sinds woensdag leeg. Tienduizenden toeristen vertrekken gepakt en gezakt met ferry’s naar het Thaise vasteland.

Volgens weerexperten zal Pabuk hevige regen, windsnelheden tot 104 kilometer per uur en metershoge golven met zich meebrengen. “Het is moeilijk om de ernst van de storm nu al te bepalen”, klinkt het. “Het is daarom zeer belangrijk dat mensen de aanbevelingen van de lokale autoriteiten goed opvolgen.”

Belgische toeristen weggehaald

Die raad geeft ook touroperator TUI aan de klanten. “Momenteel zijn er met TUI 124 reizigers in Thailand”, zegt de woordvoerder. “Wij hebben hen allemaal een waarschuwing gestuurd om zeer goed naar de raad van de autoriteiten te luisteren.”

“Vanop de eilanden varen er bovendien sinds 18 uur lokale tijd geen ferry’s meer richting het vasteland”, klinkt het nog. “Alle mensen die normaal vrijdag naar huis zouden vliegen, worden daarom nu al van de eilanden gehaald. Zij worden overgebracht naar een hotel dicht bij de luchthaven.”

Verder volgt de touroperator de situatie minuut per minuut op. En dat doen ze ook bij Thomas Cook.

“Aangezien er geen klanten van Thomas Cook op de bedreigde eilanden zitten, gaan onze reizen gewoon door”, aldus een woordvoerster. “Wij volgen alles goed op en mocht de situatie nog wijzigen, waardoor de storm van richting verandert, zijn wij klaar om de nodige maatregelen te treffen.”