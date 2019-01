Tinder maakt de balans op: we vullen ons profiel met pizza, emoticons en Drake

De Amerikaanse datingapp Tinder, dat naar eigen zeggen goed is voor 1 miljoen dates per week, heeft de profielen van zijn gebruikers in 2018 onder de loep genomen. Daaruit is gebleken dat gebruikers wereldwijd gelijkenissen vertonen als het gaat om favoriete televisieseries, muziek en eten. Een overzicht.

Series en televisieshows opnemen in je biografie is nog altijd een erg populaire manier om op Tinder een date te versieren. Of toch een tijdelijke gesprekspartner. De Oscar voor de serie die miljoenen keren opduikt bij ‘Tinderaars’ wereldwijd, is weggelegd voor het Amerikaanse ‘Friends’. De grappen en grollen van Jennifer Anniston en co. mogen dan wel in 2004 definitief gestopt zijn, dankzij de vele herhalingen blijft de serie immens populair. De mannen (én vrouwen) die hun kersverse match aanspreken in ware ‘Joey Tribbiani stijl’ met ‘How Are You Doing’ zijn amper bij te houden. De ereprijzen gaan naar Netflix in het algemeen en ‘Game of Thrones’.

Als het gaat om muziek dan gaan de poppen massaal aan het dansen op het ritmische ‘In My Feelings’ van de Amerikaanse rapper Drake. Ook zijn hits ‘Nonstop’ en ‘Nice For What’ sluipen de top tien van de vrijgezelle mannen en vrouwen binnen. En het is Amerika boven. Zijn landgenote, Ariana Grande, veroverde met haar ‘God is a Woman’ vooral de harten van de Russische, Britse en Spaanse gebruikers.

En bij een streepje muziek hoort...een stevige pint volgens de Tindergebruikers. De emoticon die een biertje moet voorstellen, staat wereldwijd in de top tien van meest gekozen emoticons op Tinder. Opvallend: de Duitse vrijgezellen maken komaf met hun reputatie van bierland (denk daarbij maar aan het befaamde Oktoberfest) en kiezen liever voor een glaasje wijn. Althans als het gaat om emoticons. En het Verenigd Koninkrijk? Zij laten alcohol achterwege en kiezen voor foto’s of emoticons van puppies.

Naast het gebruik van emoticons, winnen ook gif-afbeeldingen aan populariteit. Vooral in Frankrijk en Zuidoost-Azië zijn deze bewegende foto’s een ware hit. *We proberen ons een zwaaiend vosje in te beelden*.

Om te eindigen met een vol gevoel: Ook op Tinder gaat de liefde door de maag. En dan hebben we het vooral over de Italiaanse keuken. Hawaï, vier kazen of met paddenstoelen, de pizza doet wereldwijd de magen grommen. Op ruime afstand volgen tacos (een gevouwen tortilla) en sushi.

En wanneer maken we tijd om op zoek te gaan naar onze droompartner? Voornamelijk tijdens de zomervakantie en na de feestdagen in december en dat het vaakst op maandag om de ‘monday blues’ van ons af te schudden.