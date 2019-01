Deze diëten zijn de beste keuze in 2019

Het Mediterraanse dieet is voor het tweede jaar op rij verkozen tot het beste dieet ter wereld, maar wie zich aansluit bij de Weight Watchers vermagert het best. Dat blijkt uit het 2019 Best Diets-rapport, de jaarlijkse ranglijst van het Amerikaanse nieuwsmagazine U.S. News.

Het Amerikaanse platform verzamelt elk jaar allerlei gegevens en informatie over meer dan veertig dieetplannen. Wat volgt is het samenstellen van een panel met erkende experts in verschillende domeinen. Zij analyseren de diëten en bekijken de afslankmethodes kritisch. Hoe gezond is het dieet? Hoe makkelijk kan je het volgen? Hoe snel verlies je gewicht? Ben je de verloren kilo’s voorgoed kwijt? Als ze een antwoord op die vragen hebben gevonden, kennen ze de diëten een totaalscore toe.

Leven zoals aan de Middellandse Zee

Voor het tweede jaar op rij is het Mediterraanse dieet bestempeld als het beste dieet ter wereld, vooral omdat het makkelijk vol te houden is en je ermee een gezonde levensstijl krijgt. Concreet respecteer je de traditionele kookstijl van landen aan de Middellandse Zee. Dat betekent dat je veel vis, fruit, groenten en gezonde vetten zoals olijfolie eet. Het oorspronkelijke uitgangspunt van deze methode? De gezondheid van je hart bevorderen en ziektes voorkomen. Het dieet blinkt ook uit in veel andere categorieën: het is een goede keuze als je meer plantaardig wil gaan eten, om diabetes te voorkomen en om het risico op hartproblemen te verkleinen.

De top drie met de beste diëten wordt aangevuld met het DASH-dieet. De afkorting staat voor Dietary Approaches to Stop Hypertension. Het is oorspronkelijk bedoeld om een hoge bloeddruk zonder medicatie omlaag te krijgen. Je eet alleen producten met een hoge voedingswaarde, zoals groenten, fruit, volkorengranen, vetarme zuivelproducten, vis, kip en noten. Kleine porties rood vlees, snoepjes en suikerrijke dranken zijn toegestaan. De top drie wordt gesloten door het flexetarisch dieet. De naam geeft het al weg: je eet meestal vegetarisch, maar ook soms vlees. De meeste flexetariërs proberen drie tot vijf dagen per week vlees van hun menu te schrappen.

Afslanken met Weight Watchers

Hoewel deze bovenstaande diëten de beste zijn om een gezonde levensstijl na te streven en uiterst makkelijk te volgen zijn, zijn het niet de allerbeste methodes om kilo’s kwijt te spelen. In die categorie staat Weight Watchers al voor het negende jaar op nummer één. De organisatie staat trouwens ook helemaal bovenaan de top drie met de beste commerciële diëten.

Sneller - maar minder gezond - afvallen, lukt volgens het rapport het best met de Health Management Resources (HMR). Dit is een concept van een Amerikaanse bedrijf en is gebaseerd op het drinken van shakes en het eten voorverpakte maaltijden of een combinatie van de twee waarmee je onder begeleiding van een dokter kan vermageren.

