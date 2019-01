Tenniskoppel Alison Van Uytvanck en Greet Minnen: “Relatie drie maanden verzwegen”

“Ik zat in Japan en jij in Brazilië. Of was het België en Australië?” Zomaar een flard uit een conversatie met het tenniskoppel Alison Van Uytvanck (24) en Greet Minnen (21). Hun nomadenbestaan voert hen naar alle toernooien over de hele wereld, maar het liefst van al zijn ze gewoon samen op hun appartement in Vilvoorde. Drie jaar al zijn ze een stel en hun liefde overwint alles. Een warm gesprek. Over meisjes die van meisjes houden, over stiekeme afspraakjes en zoete dromen.