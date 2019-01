Transport met hoogradioactief afval naar Mol: “Containers met extra dikke wand”

Het Nationaal Instituut voor Radio Elementen (IRE) gaat vanaf dit jaar hoogradioactief nucleair afval overbrengen van de gemeente Fleurus in Henegouwen naar het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. Dat uranium zal in de Kempen worden gerecycleerd tot nieuwe radio-isotopen die dienen voor kankeronderzoek. “De containers worden vervoerd in vrachtwagens, en zijn beschermd tegen ongevallen en brand”, zegt Erich Kollegger, directeur-generaal van het IRE.