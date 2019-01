Mousa Dembélé en Jan Vertonghen hervatten de groepstrainingen bij Tottenham

Tottenham heeft donderdag Rode Duivels Mousa Dembélé en Jan Vertonghen opnieuw mogen verwelkomen op de groepstrainingen. Tottenham rekent vrijdag voor de verplaatsing van de Spurs naar vierdeklasser Tranmere wel nog niet op het duo.

De 31-jarige Dembélé speelde op 3 november, in de competitiewedstrijd bij Wolverhampton (2-3), voor het laatst mee bij Tottenham. Sindsdien kampte de middenvelder met een hardnekkige enkelblessure. Hij werd behandeld in het gespecialiseerde revalidatiecentrum Aspetar in Qatar en lijkt nu eindelijk opnieuw bijna klaar voor de strijd.

Vertonghen, eveneens 31, sukkelt al bijna een heel seizoen met een dijblessure. Hij miste tussen eind september en eind november al tien duels voor de Spurs, herviel vervolgens midden december en miste sindsdien alweer zes wedstrijden.

Tottenham meldde verder nog dat Eric Dier (appendicitis) de conditietraining hervatte en Victor Wanyama (knie) outdoor verder revalideert. Erik Lamela is dan weer hersteld van zijn kuitblessure, maar mist het bekerduel van vrijdag door ziekte.