Drie keer anders: de coltrui

Leuke date, gezellig tafelen met vrienden of meeting op de planning? Met een coltrui straal je altijd pure klasse en stijl uit. Zo stijl je jouw exemplaar op drie verschillende manieren!

Sportief met jeans en sneakers

Een coltrui heeft onterecht het imago van een nogal braaf kledingstuk. Het is perfect mogelijk om je item een stuk minder formeel te dragen dan hoe je zou denken. Hoe dan? Combineer met een jeans met donkere wassing, sneakers en bomberjack voor een geslaagde, sportieve look!

Preppy met een chino

Met een coltrui ben je zeker dat je een tijdloze, stijlvolle look kan samenstellen. Met een lange mantel, chino in een basic kleur en een paar leren veterschoenen (of instappers wanneer het weer dit toelaat) zit je altijd goed.

Vervang je hemd door een coltrui

Een man in pak, dat blijft ook bij ons topfavoriet. Toch kan het geen kwaad om een flinke switch in je outfit uit te proberen. Vervang je witte overhemd eens door een coltrui! Zowel bij een kostuum met drukke print als eentje in een neutrale kleur zorgt deze verrassende toets voor een flinke dosis ‘gentleman’.