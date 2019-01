24 maanden cel voor aanranding aan jeugdhuis in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

Een 24-jarige man uit Heusden-Zolder is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 18 met uitstel, voor de aanranding van zeven jongeren in zijn gemeente. De zwakbegaafde verdachte sloeg er tussen november 2013 en april 2016 vooral toe in een jeugdhuis of pleegde de feiten in een auto.