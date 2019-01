Wie zal er dit jaar verdikken, de liefde vinden of geld verliezen? De astroloog weet het al

Wat staat er in de sterren geschreven voor 2019? Verliezen of winnen we liefde of geld en hoe zit het met onze gezondheid en carrière? Voor elk van ons een raadsel, maar niet zo voor Ludo Legein, astroloog bij VRT Radio en Paranormica. Hij leest de horoscoop voor 2019 van elk van de twaalf sterrenbeelden. Te beginnen met de ram, omdat daarmee officieel het nieuwe astrologische jaar start.