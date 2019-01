Uniek: Koen Wauters met zijn hele gezin op tv

Koen Wauters (51) keert in Groeten Uit terug naar 1979, het jaar waarin hij zijn twaalfde verjaardag vierde en zijn vrouw Valerie De Booser (39) geboren werd. Het is de eerste keer dat we de zanger van Clouseau met zijn hele gezin in een tv-programma zien. Voor Zita (14) en Nono (12) werd het een topweekend: ze mochten zelfs met de auto rijden.

In 1979 keek de kleine Koen Wauters op televisie naar de sprekende poppen van The Muppet Show, naar de achtervolgingen in Starsky and Hutch, naar Dallas-acteur ­Patrick Duffy die zich als een vis in het water voelde in Man van Atlantis én naar Roots, een serie over slavernij. “Vooral Roots over Afro-Amerikaanse slaven kwam geweldig hard binnen”, zegt Koen Wauters. “We keken er met het hele gezin naar. Dat gebeurde toen veel vaker dan nu: niemand had een smartphone en je keek tv op het moment dat er werd uit­gezonden. Het is ongelooflijk hoe hard de tijden op dat vlak zijn veranderd. Voor de opnames van Groeten Uit moest het hele gezin alle smartphones afgeven, een weekend lang. Mijn kinderen hebben die van hen zonder morren afgegeven, maar ze vonden het ook niet erg hem terug te krijgen.” (lacht)

“Het was trouwens op vraag van de kinderen dat ik heb toegezegd voor dit programma. De makers hadden me al een paar keer gevraagd, maar het paste nooit in de agenda. Nu kon het wel.” Grappig ­detail: 1979 is het geboortejaar van Valerie De Booser, de vrouw van Koen Wauters. “Zij was twaalf in 1991, dat is toch een verschil. Ik vond dat Valerie er fantastisch uitzag in de kleren van toen. Al denk ik dat ze ons kleren van begin jaren 70 gegeven hebben, want broeken met olifantenpijpen heb ik nooit gedragen.”

Nostalgische kermis

Net als zijn eigen kinderen had de Koen Wauters van 1979 geen zorgen aan zijn hoofd. Hij woonde als jongste in een gezin van zes in Sint-Genesius-Rode. “Mijn school lag op wandel­afstand en het voetbalveld was nooit veraf. Voor Groeten Uit zijn we een weekend teruggekeerd naar Sint-Genesius-Rode. Het hoogtepunt? De kermis. Niet dat mijn kinderen nog nooit op de kermis hadden gestaan, maar rond kermis hangt toch altijd nostalgie. An Lemmens zat aan de kassa van de botsauto’s, dat plaatje paste perfect. Het was wel bere­koud, onze vingers vroren bijna vast aan het stuur. Maar het zijn geweldige momenten die ze ons niet meer afnemen.”

Voor Zita en Nono Wauters was het aanpassen aan de technologische stap achteruit: “Zij kunnen muziek met één druk op een knop beluisteren, met een platendraaier is dat wel anders. Wij waren als kind erg bezorgd om een kras te maken op een vinylplaat, voor Zita en Nono was dat wennen.”

“En Nono speelt nu net als veel leeftijds­genoten het spel Fortnite. Via het internet neem je het zo op tegen kinderen van over de hele wereld. Maar in 1979 moesten we het met Pong doen: een simpel tennisspelletje met twee streepjes en één puntje. Opvallend: toch kon het spelletje Pong hem nog boeien.”

“Mijn kinderen verbaasden zich trouwens ook over het telefoonboek. Ze wisten dat er zoiets bestond als een Gele Gids met producten en diensten, maar ze vonden het vreemd dat er ook een witte gids was. Ze konden niet ge­loven dat ieders nummer daar gewoon in stond.”

Nog een hoogtepunt: de rijles. Bij Koen Wauters stond vroeger een Renault R4 voor de deur, dat was nu opnieuw zo. “Ongelooflijk dat we in die tijd met acht mensen in zo’n kleine auto pasten; je moest echt drie kinderen in de koffer duwen. (lacht) Speciaal voor dit programma hadden ze een straat afgezet en mochten de kinderen ook achter het stuur kruipen. Ze waren er direct mee weg. De derde versnelling had ik hen wel verboden. Zita zei dat ze nu het liefst zelf wil rijden, maar ze zal toch nog even moeten wachten.” (lacht)

Foto: Groeten Uit