Journalist undercover in sorteercentrum van Bol.com: “Het beruchtste deel is dat met hondenbrokken en kattenvoer”

De sorteercentra van onze favoriete webwinkels, ze zijn even geheimzinnig als efficiënt. Daar worden de pakjes die je “voor 23 uur besteld, morgen in huis” wil, nog diezelfde avond door een orderpicker uit het rek gehaald en klaargemaakt voor verzending. Maar hoe gaat het er nu aan toe in zo’n sorteercentrum? De Nederlandse journalist Jeroen van Bergeijk ging vijf weken undercover om dat aan den lijve te ondervinden.