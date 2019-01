Frank Arnesen voorgesteld als nieuwe technische directeur bij Anderlecht

Anderlecht - RSC Anderlecht heeft Frank Arnesen donderdag voorgesteld als nieuwe technische directeur. Hij staat bij de Belgische recordkampioen, die moeilijke tijden beleeft, voor een grote uitdaging maar voelt zich klaar voor de opdracht. “Anderlecht is voor mij een absolute topclub. Misschien zijn de resultaten momenteel niet zo goed. Maar hier zijn heel veel mogelijkheden en ik kijk er erg naar uit om mijn steentje bij te dragen”, verklaarde de Deen, ex-speler van Anderlecht, op zijn eerste werkdag in het Constant Vanden Stockstadion.

Arnesen (62) werd donderdag geflankeerd door Michael Verschueren, sinds kort manager van paars-wit. Zijn komst kadert in de nieuwe sportieve structuur die Verschueren met voorzitter Marc Coucke uittekende. “Frank heeft het effectieve DNA-profiel van onze club”, stelde Verschueren. “Hij heeft bij RSCA mooie momenten gekend, de titel gewonnen. Daarna werkte hij voor topclubs als Chelsea en Tottenham. Hij is een man met een groot netwerk en hij heeft de mentaliteit van een kampioen.”

Voor Arnesen is het een terugkeer naar de club waarvoor hij tussen 1983 en 1985 voetbalde. Hij droeg eveneens het shirt van onder meer Ajax, Valencia en PSV. Bij de lampenclub was de Deen ook assistent-coach en technisch directeur. Die functie vervulde hij daarna ook bij Tottenham, Chelsea, Hamburg, Metalist Kharkiv en PAOK.

Om naar Anderlecht terug te keren, legde Arnesen zijn taak als lid van de Raad van Commissarissen bij PSV neer. “Ik heb over heel Europa gewerkt”, onderstreepte de oud-middenvelder. “Mijn start als manager was bij PSV, waar ik ook oud-speler was. Dat ik nu naar Anderlecht kan terugkeren, is heel mooi. Dit is de 34-voudige kampioen van België. We zijn verplicht om in België de beste te zijn. De lat ligt hoog maar we moeten ambitieus zijn.”