Vijf jongeren krijgen opschorting van straf voor drugs op Extrema Outdoor en Pukkelpop

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Genk / Heusden-Zolder -

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag het vonnis uitgesproken tegen vijf jongeren die met drugs op festivals betrapt werden. De daders uit Genk, Gent, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder liepen vorig jaar op Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren of op Pukkelpop in Hasselt tegen de lamp.