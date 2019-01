“Meghan Markle en prins Harry brachten oudejaarsavond door in Monaco”

Prins Harry en zijn zwangere echtgenote Meghan Markle zouden oudejaarsavond doorgebracht hebben in het mondaine Monaco. Dat schrijven de Britse tabloids.

Volgens ‘The Express’ had het echtpaar nood aan wat tijd voor zichzelf nadat ze de kerstdagen doorbrachten met de koninklijke familie in Sandringham House, het landhuis van de Britse Queen in Norfolk. Voor kwatongen nog maar eens de bevestiging dat de band tussen het echtpaar en prins William en zijn echtgenote Kate Middleton stilaan helemaal verzuurd is. Optimisten zien het tripje eerder als een ‘babymoon’, een vakantie tijdens de zwangerschap om nog even te genieten van elkaar én van de bolle buik.

Waar het koppel precies aftelde naar 2019 is voorlopig koffiedik kijken, al zet ‘The Express’ zijn geld in op Monaco. “Het echtpaar trok vorig jaar ook al naar Monaco om er feestend het nieuwe jaar in te zetten. Dit jaar moet de hertogin van Sussex het noodgedwongen rustig aan doen door haar zwangerschap maar een snoepreisje naar Monaco met hun tweetjes moet wel kunnen.”

Wanneer de hertogin zal bevallen van haar eerste kindje, is nog niet officieel bevestigd door de persdienst van Kensington Palace. Wat rekenwerk leert ons dat het echtpaar hun kindje in de lente van 2019 zal verwelkomen.