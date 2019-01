Pippa Middleton toont lichaam tien weken na haar bevalling

De Britse Pippa Middleton genoot van een vakantie met haar man James Matthews. Op beelden van het reisje draagt de zus van Kate Middleton een witte bikini, waarin ze tien weken na haar bevalling alweer in vorm oogt.

Pippa Middleton (35) en haar man brachten het einde van het jaar door op Colombier beach in Saint-Barthélemy, een eiland in de Caraïbische Zee en overzeese gemeenschap van Frankrijk. De twee genoten onder meer van een zwempartijtje in zee en werden gefotografeerd. Hun kersverse baby Arthur Michael William was niet van de partij.

De brunette droeg voor de gelegenheid een sportieve, witte bikini met blauwe randjes en ziet er tien weken na haar bevalling alweer in topvorm uit. Middleton, zelf een sportfanaat, bleef tijdens haar zwangerschap aan gematigde lichaamsbeweging doen.

“Zodra ik wist dat ik zwanger was, heb ik mijn normale ritme van ‘4 à 5 dagen per week’ aangepast en een manier gezocht om veilig te sporten tijdens de rest van mijn zwangerschap”, schreef ze eerder in haar column voor supermarktketen Waitrose. Daarin raadde ze oefeningen met lichte gewichtjes aan, zoals lunges, squats en reverse flyes. “Ik heb gemerkt dat mijn lichaam verandert en dat ik zwaarder word, maar met sport en oefeningen voel ik het ook sterker worden zodat het een gezonde zwangerschap, geboorte en herstel aankan”, liet ze nog weten.

