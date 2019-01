KAART. In 2018 zijn in Limburg 22 UFO’s gespot

Afgelopen jaar kreeg het Belgisch UFO-meldpunt in totaal 179 waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in ons land. Daarmee zien ze een stijging van 33% in vergelijking met het aantal meldingen uit 2017. In onze provincie zijn welgeteld 22 UFO’s gespot, dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Belgisch UFO-meldpunt.