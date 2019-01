“Je kunt een boek schrijven over wat er allemaal in de rechtbank gebeurt.” Die veel gemaakte opmerking was in 2018 ook weer meermaals van toepassing op de correctionele en politierechtbank. Er kunnen dit jaar weer enkele hoofdstukken bij. Weliswaar niet van die omvang zoals over de Maasmechelse Aquino-clan of over de cokedealende pizzabakker uit Bolderberg. Toch blijven na jaren rechtbankverslaggeving de grote en kleine criminele kantjes van de Limburgers nog bijna dagelijks verbazen.