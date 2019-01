Annick krijgt geen weduwepensioen omdat echtgenoot ‘te vroeg’ stierf: “Gestraft omdat mijn man niet langer kon vechten”

Anderhalf jaar lang vocht de man van Annick De Ceuster (46) ­tegen kanker. Een strijd die hij in augustus 2018 verloor. Alsof die klap nog niet groot genoeg was, blijkt nu dat ­Annick geen recht heeft op een weduwepensioen. Waarom? Ze was drie maanden te jong toen haar man overleed. “Dat is toch onrechtvaardig?”