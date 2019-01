Kinderen eten evenveel suiker als volwassenen

De gemiddelde Britse tienjarige consumeert dagelijks evenveel suiker als de aangeraden norm voor volwassenen. Terwijl de limiet voor kinderen op 20 à 25 gram toegevoegde suiker ligt, nuttigen ze volgens de overheidsinstelling Public Health England (PHE) vaak dubbel zo veel.

Een vergelijkbare studie bij ons ontbreekt, maar volgens voedingsexpert Patrick Mullie (VUB) is er geen reden om aan te nemen dat het met Belgische kinderen beter gesteld is. “Met een flesje cola of bepaalde ontbijtgranen zitten ze al boven de 25 gram”, zegt Mullie.

De gevolgen zijn navenant. Eén op de drie Britse kinderen lijdt aan overgewicht of obesitas. In België ligt dat cijfer tussen de 16,5 en 19 procent. PHE start een mediacampagne tegen suikerrijke snacks, maar dat volstaat volgens Mullie niet.