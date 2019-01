Sylvie Meis brengt eigen fitness-app uit

Model en presentatrice Sylvie Meis (40) zet het nieuwe jaar alvast sportief in: de Nederlandse komt op de proppen met een eigen fitness-app. “Ik ben een 40-jarige vrouw met een lichaam waar menig 25-jarige toch naar zou kunnen kijken van: Nah, zou ik ook wel willen.”

“Ik denk dat jullie intussen mijn lichaam wel een beetje kennen”, zegt Meis in haar wekelijkse column in het Nederlandse tijdschrift Grazia. “Ik ben slank maar niet dun en heb geen onnatuurlijke vormen of sterk afgetraind lichaam. Ik ben veertig maar ik kan me inbeelden dat sommige 25-jarigen best wel jaloers zijn op mijn lichaam. Met de fitness-app hoop ik deze en andere vrouwen te inspireren.”

Hard labeur

Ondanks haar goede conditie was het samenstellen van de fitness-app hard werken. “De oefeningen uitzoeken en filmen was bijzonder leuk maar tegelijk een lijdensweg. Je wordt vanuit alle hoeken gefilmd. Je moet elke oefening verschillende malen herhalen en dat met de glimlach want je bent nu eenmaal een voorbeeld.”

En daar stopt het niet. “Naast de oefeningen moet je ook rekening houden met de introductie, begeleidende teksten en voedingstips. Ook moet je gebruikers van de app aanmoedigen. Ik kreeg bijna medelijden met alle fitnessmodellen. Het is gewoon verschrikkelijk.”

Meis is alvast tevreden over het eindresultaat. “Ik ben trots op de fitness-app en ik hoop dat ik andere vrouwen kan overtuigen om drie tot vijf keer per week samen met mij te trainen.”