Jumbo komt dit jaar naar ons land: wat zal dat betekenen voor uw portemonnee?

Alles wat je nodig hebt, tegen de laagste prijs en met de beste service. Het is niet mis wat de Nederlandse supermarktketen Jumbo op haar website belooft. De aankondiging dat er eind dit jaar enkele tientallen vestigingen in ons land komen, klinkt de consument misschien als muziek in de oren, maar supermarkten maakt het dan weer zenuwachtig. Maar wat maakt Jumbo zo succesvol? En wat zal de komst betekenen voor uw portemonnee?