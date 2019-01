Virologen waarschuwen: griepepidemie op komst

Bij het begin van de winter benadrukten specialisten nog dat ze dit jaar geen grote griepepidemie verwachten. Maar nu staat de griep dan toch voor de deur, zo waarschuwt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

“Het aantal griepgevallen is nu nog te beperkt om van een epidemie te kunnen spreken, maar er is er wel degelijk één op komst. Na de kerstvakantie mogen we een opstoot verwachten.” Samen met zijn collega-specialisten ziet Van Ranst een trend waarbij het griepvirus elk jaar wat later in het seizoen uitbreekt.

“Traditioneel verspreidt het virus zich vlot tijdens de feestdagen, omdat mensen dan meer binnenzitten en het virus overdragen tijdens de vele etentjes en recepties. Dit jaar speelt dit element echter opvallend weinig mee.”