China landt als eerste ruimtesonde op achterzijde van de maan

De Chinese ruimtesonde Chang’e 4 is donderdag geland op de achterkant van de maan. China schrijft daarmee ruimtevaartgeschiedenis: het is voor het eerst dat een sonde op de achterzijde van de maan landt.

Het was feest in China, om 3.26 uur Belgische tijd. Het land had dan ook net ruimtevaartgeschiedenis geschreven: ruimtesonde Chang’e 4 is de eerste in de geschiedenis die erin geslaagd is om een (zachte) landing te maken op de achterzijde van de maan.

“De missie heeft een nieuw hoofdstuk geopend in de exploratie van de maan door de mens”, jubelt de Chinese National Space Administration op haar website. De sonde stuurde meteen ook een eerste foto in close-up terug van de voor de mens zo onbekende achterzijde van de maan.

De sonde, waarin een robotvoertuig zit om het maanoppervlak te exploreren en experimenten uit te voeren, werd gelanceerd op 8 december. China landde net als de VS en de Sovjet-Unie wel al eens op de maan, maar het is de eerste keer dat een land erin slaagt op de achterzijde te landen. Een huzarenstukje.

Ambitieus China

De onbemande missie is genoemd naar de Chinese godin van de maan en is de eerste in een reeks van missies die het ambitieuze ruimtevaartprogramma, waar China al jaren aan werkt, moet benadrukken. De Chinezen hopen er zelfs het voortouw mee te nemen in de internationale ruimtevaart. Volgens experts is het niet ondenkbaar dat de VS ontkroond wordt als voorloper.

“Deze missie toont dat China nu een speler van wereldniveau is in het onderzoek van de ruimte”, zegt Zhu Menghua, professor Ruimtevaart die samenwerkte met de Chinese ruimtevaartorganisatie, in The New York Times. “Wij Chinezen hebben iets gedaan dat de Amerikanen nog niet eens gedurfd hebben.”

Meer dan propaganda

Experts zijn het erover eens dat het veel meer is dan gewoon een promotiestunt van de Chinezen. De krater waar Chang’e 4 in geland is, is een van de oudste en diepste die er zijn. De waarnemingen en tests die uitgevoerd worden door de sonde kunnen dus belangrijke inzichten geven in de oorsprong en evolutie van de maan. Wetenschappers vermoeden dat er heel wat mineralen in de grond zouden kunnen zitten.

“Dit is zowel technisch als symbolisch een grootse prestatie”, zegt expert Namrata Goswami. “China ziet deze landing als het begin van veel meer. Haar ambitie op lange termijn is de maan koloniseren en ze gebruiken als energiebron.”

Volgende streefdatum: 2022

De volgende datum waar ze in China naartoe leven, is 2022. Tegen dan hoopt het land een derde ruimtestation in gebruik te kunnen nemen. In dat decennium hopen de Chinezen ook astronauten onder te brengen in een maanbasis en ook nog missies naar Mars te kunnen sturen.