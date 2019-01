Donald Trump: “Als ik dat wilde, zou ik de populairste man in heel Europa zijn”

Als hij het zou willen, zou hij in elk Europees land de baas kunnen zijn. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verkondigd als reactie op het scherpe commentaarstuk van senator Mitt Romney.

Van je partijgenoten moet je het hebben. Daar kwam de Twitter-reactie van Donald Trump op neer na de scherpe column. De gewezen Republikeinse presidentskandidaat, en dus partijgenoot van Trump, had woensdag niet veel mooie woorden over voor de president. Hij schreef dat Trump “het karakter niet heeft om president te zijn”.

De column heeft wellicht toch een gevoelige snaar geraakt bij Trump, want hij kwam er woensdag nog eens op terug op een persconferentie. Hij haalde meer bepaald het stuk aan waarin Romney schrijft dat de president niet gewaardeerd wordt in Europa. “In Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden geloofde in 2016 volgens een peiling nog 84 procent van de mensen dat Trump op wereldvlak de juiste zaken zou doen. Een jaar later was dat nog 16 procent.”

Onzin, vindt Trump. “Mijn relatie met de Europese leiders is heel goed. Ik zou de meest populaire persoon in Europa kunnen zijn. Ik zou elke job er kunnen krijgen als ik die wilde. Maar ik wil dat niet. Ik wil dat mensen ons eerlijk behandelen, en dat doen ze niet. Populair zijn in Europa is niet mijn doel. Ik wil dat Europa betaalt. Ik geef er geen moer om. Ik ben niet verkozen door de Europeanen, maar door de Amerikaanse belastingbetaler.”

Trump herhaalde nog eens dat de Europese landen wat hem betreft te weinig investeren in hun eigen defensie en daarvoor te veel op de VS rekenen, terwijl ze er ook een oneerlijke handelspolitiek op nahouden.