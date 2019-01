Afval, vandalisme en overvolle toiletten: shutdown leidt tot overlast in Amerikaanse natuurparken

De verantwoordelijken van nationale parken in Californië beperken verder de toegang tot het delen van hun natuurgebieden na berichten van vandalisme, illegaal kamperen en hopen afval. Oorzaak is de sluiting van de overheid, de zogenoemde shutdown, die onverminderd doorgaat.

De kampeerterreinen in het bekende Joshua Tree National Park sloten woensdagmiddag. De overvolle toiletten vormen er een gezondheids- en veiligheidsrisico. Het park kreeg ook te maken met vandalisme aan gebouwen, terwijl illegaal kamperen en voertuigen die offroad gaan schade toebrachten aan de omgeving, zegt Andrew Munoz, woordvoerder van de National Parks Service.

Boswachters in het Yosemite National Park installeerden ondertussen een controlepost aan de zuidelijke ingang van het park, aan Highway 41. Enkel wie gereserveerd heeft voor een verblijf of een kampeerplaats in het park komt er nog in tijdens de piekbezoekuren tussen 9 en 18 uur.

Bezoekers deden er hun behoefte achter gebouwen of gewoon naast de weg in de parken. Volgens Munoz creëert dat gezondheidsrisico’s. Afval dat zich ophoopt, zou bovendien een aanzienlijke impact hebben op het milieu. Daarnaast wordt gevreesd dat wilde dieren, zoals beren, zullen aangetrokken worden door het afval. Dat zou dan weer voor gevaarlijke interacties tussen mens en dier kunnen zorgen.

Omdat mensen zich ontlastten naast Highway 41 werden vorige week al een bos en twee kampeerterreinen gesloten. Twee sneeuwgebieden en alle bezoekerscentra van het park blijven dicht.

Binnen zonder betalen

Ook in Joshua Tree blijven bezoekerscentra, toiletten en stations om afval te lozen dicht vanwege de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. De toiletten die openbleven, toiletten zonder water waarbij uitwerpselen in een ondergrondse container worden opgevangen, zitten overvol. Omdat er geen arbeiders zijn om de inhoud op te pompen, gaan ook die toiletten nu dus toe. Bezoekers konden de voorbije dagen het park binnen zonder betalen, want er was niemand om de inkom van dertig dollar per auto te innen.

Boswachters in beide parken blijven wel op post en zien toe op de sluitingen.