Netflix-horrorfilm gebruikt ongevraagd beelden van treinramp van Buizingen: “Ongehoord en wansmakelijk”

Een fictieve nieuwsuit­zending van een zelfmoordaanslag, met daarbij echte beelden van de treinramp bij Buizingen in 2010: de Netflix-film Death Note gaat er behoorlijk over. “Een compleet gebrek aan respect”, klinkt het bij de NMBS. Slachtoffers van de ramp treden hen bij. “Dit is wansmakelijk.”

De Netflix-film Death Note, minuut 29: in een fictieve nieuwsuitzending worden luchtbeelden getoond van een ontspoord treinstel en alle ravage daaromheen. Realistische beelden. Hulpverleners in gele hesjes lopen druk over en weer. “Vijf kartelleden hebben zich voor een naderende trein geworpen”, vertelt het nieuwsanker.

Alleen koos Netflix voor de opname van die scène voor een budgettaire oplossing: het gebruikte onkies echte beelden van de treinbotsing bij het Vlaams-Brabantse Buizingen in februari 2010. Daarbij vielen toen negentien doden, meer dan 160 anderen raakten gewond.

Vervoersmaatschappij NMBS is niet te spreken over de montage. “We waren niet op de hoogte. We betreuren dan ook dat die beelden zijn gebruikt én dat ze uit de context zijn gerukt. Dat getuigt van weinig respect voor de slachtoffers en nabestaanden. En evenmin voor het personeel van de NMBS en de hulpdiensten. We bekijken of we stappen gaan ondernemen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

“Wansmakelijk en ontoelaatbaar”, zegt ook Anita Mahy (60), die de ramp overleefde. “Het is ongehoord dat zo’n situatie wordt gebruikt voor fictie en commercieel gewin. Ik vind het een compleet gebrek aan respect voor de betrokkenen. Je zult maar nietsvermoedend een avondje film zitten kijken en dan opnieuw worden geconfronteerd met het ongeval. Het maakt me razend.”

Ook bij ons te zien

Death Note is een horrorfilm die losjes gebaseerd is op de gelijknamige Japanse manga. Een die ook bij ons is te bekijken via de streamingdienst. Het verhaal gaat over een student die een bovennatuurlijk notitieboekje vindt – door iemand z’n naam erin te schrijven, help je hem het hoekje om – en in de cast zit onder anderen Willem Dafoe als cynische demon. Netflix kon gisteren nog niet reageren. Ook is nog onduidelijk of de beelden zijn aangekocht of ongevraagd zijn gebruikt.

Intussen staat het proces rond de treinramp eindelijk in de steigers: het wordt op 8 januari ingeleid voor de Brusselse politierechtbank.