"Ik was tegen de F1-comeback van Michael Schumacher"

Hij was jarenlang de manager van Michael Schumacher en stond mee aan de wieg van diens F1-carrière: Willi Weber. Van bij zijn debuut in 1991 tot en met vele jaren daarna was Weber de manager van Schumacher.

Weber maakte dan ook de vele mooie jaren van Michael Schumacher mee, zoals zijn eerste twee wereldtitels bij Benetton en vervolgens ook de jarenlange dominantie bij Ferrari die Schumacher nog eens vijf wereldtitels opleverden.

In 2006 nam Michael Schumacher een eerste keer afscheid van de Formule 1 maar na drie sabbatjaren verleidde Mercedes de Duitser tot een comeback in 2010. Dat was echter niet naar de zin van Willi Weber, die hem smeekte om het niet te doen.

"Ik riep hem bij mij en zei 'Doe het alsjeblieft niet. Je kan alleen maar verliezen'," aldus Weber tegenover de Duitse krant 'Abendzeitung'.

'Hij was een zevenvoudig wereldkampioen die niets meer te bewijzen had. Hij wou echter absoluut opnieuw racen. Ik dacht bij mezelf, dat is oké, maar dan zonder mij," waarna Weber door Sabine Kehm vervangen werd als nieuwe manager en woordvoerster van Michael Schumacher en zijn familie.

Willi Weber uitte de voorbije jaren meermaals kritiek op de houding van de familie Schumacher. Hij mag naar eigen zeggen Schumacher niet bezoeken en vindt het erg dat de fans niet meer informatie krijgen over de toestand van Schumacher. Desondanks blikt hij met een erg goed gevoel terug op de jarenlange samenwerking.

"We hadden nog een contract tot 2014 maar ik wou de wereld niet meer rondgaan," aldus Weber. "Ik ben iemand die vind dat alles in het leven zijn tijd heeft. Wat Michael en ik gedurende bijna twintig jaren gedaan hebben was onze tijd in de Formule 1."

"Je kan niet terugkeren naar het verleden. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en hebben vervolgens honderden keren via de telefoon of bij een koffie of maaltijd nog met elkaar gesproken."

