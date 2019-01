Lukaku valt in én beslist enkele seconden later match, Fellaini zelfs niet op de bank bij Manchester United

Geen Belgen in de basis in Newcastle United-Manchester United: Romelu Lukaku startte bij de bezoekers op de bank, Marouane Fellaini was al helemaal zoek in de selectie. Lukaku viel wel in én scoorde meteen daarna zelfs de 0-1.

Onder José Mourinho speelde Lukaku zo goed als elke minuut bij de Mancunians. Maar sinds Solskjaer overnam op Old Trafford heeft de spits nog geen basisplaats kunnen veroveren. Bij de eerste wedstrijd van de coach (een 1-5 overwinning tegen Cardiff) was Lukaku weliswaar nog afwezig wegens privé-redenen, maar ook de volgende drie wedstrijden tegen laagvliegers Huddersfield en Bournemouth moest de Belgische nummer één tevreden zijn met een plaatsje op de bank. Maar toen hij in de 63ste minuut inviel voor Martial, was hij minder dan een minuut later al goed voor de 0-1. In de 80ste minuut was hij ook betrokken in de 0-2 van Rashford.

United pakte zo een belangrijke zege, de vierde op rij onder coach Solskjaer. United blijft zo op drie punten van nummer vijf Arsenal. De titel is al lang weg, de Champions League misschien nog niet.

seconden! Die had @RomeluLukaku9 nodig voor z'n eerste goal in 2019! pic.twitter.com/JQ4XE2zHdt — Play Sports (@playsports) January 2, 2019

Fellaini

Wie niet mocht meevieren, was die andere Belg bij United, Marouane Fellaini: hij zat nu zelfs niet meer in de selectie van Man U, nadat hij de voorbije twee wedstrijden ook al niet mocht invallen. Zijn enige invalbeurt onder Solskjaer duurde amper drie minuten, toen het al 1-5 stond tegen Cardiff.

Fellaini moet zich alvast zorgen maken om zijn toekomst in Manchester, want met een aflopend contract en een trainer die hem niet opstelt wachten er hem wellicht onzekere maanden. Fenerbahçe duikt opnieuw op als kandidaat om de middenvelder op te pikken.

Nog in de Premier League raakte Chelsea niet voorbij Southampton. De Blues, met Eden Hazard in de basis, raakten niet voorbij de bezoekende muur en schieten met het puntje niet veel op: ze staan vierde in het klassement, op drie punten van Manchester City