Wout van Aert rouwt nog steeds om dood ploegmaat: “Heb de dood van Michael nog geen plaats kunnen geven”

Het was een bijzonder jaar voor Wout van Aert. De wereldkampioen veldrijden stapte niet alleen op bij zijn ploeg Veranda’s Willems, hij verloor ook ploegmaat en vriend Michael Goolaerts. “Ondertussen zijn we meer dan acht maanden verder, maar ik heb de dood van Michael nog steeds geen plaats kunnen geven”, schrijft hij in zijn column op Wielerflits.nl.

Goolaerts kwam vorig jaar om toen hij een hartaanval kreeg tijdens zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix, maar is dus verre van vergeten. Zo prijkt de hashtag #All4Goolie nog steeds op het kader van de fietsen van Van Aert. “Het is iets wat ik in de toekomst wil blijven behouden, desnoods met een stickertje. De dood van Michael zinderde lang na”, schrijft Van Aert in zijn column.

“Zo annuleerden we onze huwelijksreis naar de States omdat ik absoluut de begrafenis niet wilde missen. Ik ben nog steeds blij dat ik toen die beslissing heb genomen. (...) Het doet me beseffen hoe relatief sport – zelfs al is het topsport – is. Dat heb ik dit jaar meer dan ooit beseft. Noem het gerust een levensles.”