naar dodelijke klap in Kaulille

Twintiger vrijgelaten in onderzoek

oudsbergenEen 22-jarige man uit Oudsbergen is gisteren onder strikte voorwaarden vrijgelaten in het kader van het onderzoek naar de dood van de 39-jarige Tom Schouteden. Uit dat onderzoek zou blijken dat de twintiger een slag uitdeelde aan de vader van twee kinderen nadat hij eerst zelf een klap had gekregen.