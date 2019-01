“Herzie het Gemeentefonds want dit staat verdere fusies in de weg”

HasseltNa de verkiezingen van 26 mei moet een herziening van de dotaties uit het Gemeentefonds op de onderhandelingstafel van de nieuwe Vlaamse regeringsvorming komen. Dat zeggen CD&V-voorzitter Wouter Beke en Limburgs sp.a-voorzitter Alain Yzermans. “De anomalieën in dit fonds staan verdere gemeentefusies in de weg”, stellen ze. Open Vld waarschuwt voor de gevolgen van een nieuwe verdeelsleutel, N-VA meent dat het CD&V enkel te doen is om meer geld naar plattelandsgemeenten te halen.