AlkenVormen Alken, Kortessem, Borgloon, Heers, Nieuwerkerken en Wellen straks één grote Zuid-Limburgse supergemeente van ruim 52.000 inwoners? Als het van de Alkense burgemeester Marc Penxten (N-VA) afhangt wel. “We werken al goed samen in de politiezone. We kunnen dat verder doordrijven en laten eindigen in een fusie. Ik weet dat niet iedereen daar even gelukkig mee zal zijn op dit ogenblik, maar we moeten de geesten hiervoor laten rijpen.”