Vandaag wordt Michael Schumacher vijftig jaar, maar meer weet de buitenwereld voorlopig ook niet. Enkel dat hij in zijn villa aan het meer van Genève verblijft. Dat zijn familie over hem waakt. En dat zijn lijdensweg nog ver van voorbij is. Vijf jaar geleden liep het Duitse Formule 1-fenomeen bij een ski-ongeval een zwaar hersenletsel op. Sindsdien heerst in zijn kamp een hardnekkige radiostilte, sporadisch onderbroken door vage boodschappen.