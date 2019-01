Op zijn achttiende was Tongenaar Nikolas Proesmans een absoluut talent bij STVV. Maar de Kanaries speelden al vroeg in het seizoen 2011-2012 met het mes op de keel en dus was het niet het moment om jongeren in te lassen. Proesmans verhuisde naar Ujpest, later Armenië en nu Italië. Door grote liefde Giulia is hij nog niet van plan naar België terug te keren. “Ze is te verliefd op de zon, het eten, het leven in Italië”, lacht de 26-jarige Nikolas, die aan de slag is bij vierdeklasser Montegiorgio.