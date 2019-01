Niels Jansen en Sarah Bosch zorgen voor een unicum: zij vormen een koppel en staan voor ‘t eerst allebei in het elftal van de maand. Niels heeft dat klaargespeeld bij de mannen in 3C, Sarah bij de vrouwen in 2A. Als klap op de vuurpijl nog dit: ze zijn allebei lid van KFC Diepenbeek A.