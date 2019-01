Nieuwe gemeenteraad van Lanaken uit de startblokken

Lanaken -

Voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Lanaken had de verkozen Piet Vanberkel (N-VA) zich om persoonlijke redenen laten verontschuldigen. Bovendien hadden de verkozenen Mark Curvers en Patrick Maesen (beiden Open VLD) afstand gedaan van hun mandaat en werden ze ter zitting vervangen door hun opvolgers Pieter Janssen en Pierre Nelissen. Opmerkelijk ook: een verkozene met een visuele handicap, Dirk Opsteyn (SP.a/Groen), die zich voortaan in al zijn politieke doen en laten zal laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Geen 29 dus, maar 28 verkozenen legden volgens hun dienstanciënniteit de eed af in de handen van uittredend raadsvoorzitter Peter Verheyen en burgemeester Marino Keulen.