“Pelt is geen optelsom”

Neerpelt / Overpelt -

Het was een goed idee om de eerste gemeenteraad van Pelt te verplaatsen naar cultuurcentrum Palethe. De belangstelling was zo groot, dat er zelfs extra stoelen moesten worden bijgezet. “Belangrijk voor mij is dat de Peltenaren deze fusie vanaf het eerste moment vanzelfsprekend vonden”, aldus burgemeester Frank Smeets (CD&V).