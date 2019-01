Installatievergadering gemeenteraadsleden in Wellen verloopt vlekkeloos

Wellen -

Op woensdagavond 2 januari vond om 19 uur de installatievergadering plaats van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden te Wellen. De inzwering verliep rustig en vlekkeloos. Ook de schepenen en de leden van het Bijzonder Comité werden ingezworen. Opvallend daarbij was het hoge aantal verkozen vrouwen, met name 9 van de 19 gemeenteraadsleden. Een leuk moment was ongetwijfeld de geheime stemming in een stemhokje in de hoek van de raadzaal, voor de leden van de politieraad. Elke stem werd zorgvuldig in een kistje gedaan.