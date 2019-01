Veel belangstelling voor installatievergadering in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

Met de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is in Heusden-Zolder vanavond het startschot gegeven van een nieuwe ambtstermijn. Dat gebeurde in een bomvolle raadszaal, met te weinig stoelen. Met zo goed als de helft nieuwe gemeenteraadsleden kent de gemeenteraad een grondige vernieuwing. Burgemeester Mario Borremans (GOED) is vanaf nu overigens ook de voorzitter van de gemeenteraad.