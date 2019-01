Overvol Scheep in Hasselt voor installatie nieuwe gemeenteraad

Hasselt - Overvol Scheep in Hasselt waar onder meer de burgemeester van Tongeren, Patrick Dewael, zijn zoon Frank, die straks schepen wordt, komt aanmoedigen. Mooi volk dat de eed aflegt met onder meer gedeputeerden Tom Vandeput en Bert Lambrechts, europarlementariër Ivo Belet en parlementsleden Lies Jans en Laurence Libert. Burgemeester Steven Vandeput legde zijn eed eerder al af bij de gouverneur.

Uittredend raadsvoorzitter Carlo Gysens zat deel 1 van de zitting voor en werd nadien afgelost door de nieuwe voorzitter Guido Fissette. In de zaal ook Rob Beenders die de sp.a-fractie gaat begeleiden maar zelf niet langer gaat zetelen. Ook uittredend burgemeester Nadja Vananroye is er niet meer bij. Zij verlaat de politiek scène. De raadsleden leggen hun eed af. Nadien volgt de voorzitterswissel en kunnen de schepenen worden aangeduid.

Foto: DJ

De nieuwe Hasseltse voorzitter hield een gedeelte van zijn maidenspeech in het Hessels en kondigde aan dat er in de toekomst een zittingsgedeelte ook in het Hessels gaat verlopen. Hij geeft iedereen een jaar de tijd om de lokale taal onder de knie te krijgen.