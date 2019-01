Hasseltse burgemeester Steven Vandeput is een verwoed zeiler en duiker: "Met mijn zeilboot de wereld rondvaren, dat is mijn droom"

Steven Vandeput heeft een droom verwezenlijkt: burgemeester worden van Hasselt. Met die sjerp om zijn lenden door de gangen wandelen in ’t Scheep. Dat beeld flitste jarenlang door zijn hoofd. Sinds 1 januari is het werkelijkheid geworden. Wat een zalig gevoel moet dat zijn. Toch zal hij in de toekomst nog wakker schieten tijdens zijn slaap. Door een andere droom waarin hij eveneens de hoofdrol vertolkt. “Met mijn zeilboot de hele wereld rondvaren”, staart hij naar het water van de Plas vanuit het raam van VVW Kelchteren in Houthalen. “Versta me niet verkeerd, het is geen doel op zich, hoor. Maar het blijft mijn droom.”