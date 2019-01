Ine (27) en Davy (33) verhuizen deze maand (definitief?) naar Nieuw-Zeeland: “Ons volgende kerstfeest is op het strand, in volle zomer”

Hasselt -

Enkele mails en een sollicitatiegesprek via skype eind oktober. Meer was er niet nodig om het leven van Ine De Smedt (27) en haar vriend Davy Schrijvers (33) helemaal om te gooien. De kans om in Nieuw-Zeeland als orthopedisch verstrekker aan de slag te gaan, was er voor haar eentje van ‘nu of nooit’. Davy gaf zijn job als logistiek planner al op, klaar om zijn grote liefde te volgen. Voor hoelang? Minstens twee jaar, maar als ze het hebben over terugkeren naar België, is dat telkens in voorwaardelijke wijs. “Een reeks over mensen voor wie 2019 helemaal anders wordt? Dat kan je in ons geval wel zeggen”, lacht het koppel, dat nog deze maand hoopt te vertrekken.