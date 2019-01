Na smart TV en smart koelkast: Samsung neemt patent op technologie voor slimme sneakers

Thermostaten, rookmelders, tv’s, koelkasten, rolgordijnen, verlichting: talloze elektronische apparaten in je huis hebben al een ‘smart’ variant, maar nu gaat Samsung een stapje verder. De Zuid-Koreaanse technologiereus heeft een patent ingediend om ook sneakers slimmer te maken.

‘Smart’ zijn, is een trend. Wie zulke apparaten koopt, krijgt meestal een toestel dat verbonden is met het internet en via een app te besturen is. Op de principes van dergelijke slimme technologie wil Samsung nog extra inspelen door nu ook een patent aan te vragen op de technieken van ‘smart’ loopschoenen.

Afbeeldingen zijn er wel al, maar officieel zijn er nog geen details vrijgegeven over de smart sneakers. Volgens gespecialiseerde websites zal de slimme technologie geacteerd moeten worden door een lip uit de schoen te trekken of aan een plastic klepje te trekken. De geruchtenmolen heeft het bovendien over biometrische scanners, die gezondheidsstatistieken zoals hartslag en aantal stappen bijhoudt. Er zouden ook sensoren aan de kanten van de sneakers zitten, die de omgeving registreren.