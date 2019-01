Vete bij Open Vld in Gent lijkt beslecht: Christophe Peeters wordt ondervoorzitter gemeenteraad Gent

Voormalig schepen Christophe Peeters (Open Vld) wordt ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad. Na drie jaar mag hij het voorzitterschap overnemen. “We draaien de bladzijde om in het belang van onze partij, onze stad en de Gentenaars”, zegt de nieuwe burgemeester Mathias De Clercq.

De gemoederen binnen de Gentse liberale partij zijn verhit omdat Sami Souguir in het nieuwe college schepen wordt, ten nadele van de ervaren Christophe Peeters. De schepen van Financiën en Feestelijkheden viel na een stemming in het partijbestuur uit de boot. Hij kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir.

“Ik ben ervan overtuigd dat Christophe Peeters een prominente rol zal blijven spelen in onze partij en zal me daartoe ook engageren”, verklaarde de nieuwe burgemeester Mathias De Clercq vorige week.

De twee hebben nu een compromis gevonden. Peeters blijft deel uitmaken van het Open Vld college, het orgaan waar de politiek strategische lijnen van de Gentse liberalen worden uitgezet, en krijgt een rol in de gemeenteraad.

“De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben mij als mens diep gekwetst”, zegt Peeters in een mededeling. “Ik heb echter als politicus steeds mijn verantwoordelijkheid genomen, ten aanzien van onze stad, mijn partij en mijn bijna 5.000 kiezers. Dit zal ik ook in de toekomst blijven doen als gemeenteraadslid voor Open Vld.”

Persmoment

Op een persmoment in Gent gaven De Clercq en Peeters toelichting bij de beslissing. “Christophe zal dus zoals beloofd een prominente rol blijven spelen”, zei De Clercq. “Hij zal morgen (donderdag, nvdr.) als raadslid zijn eed afleggen en ondervoorzitter worden van de Gentse gemeenteraad. Dat het voorzitterschap van de gemeenteraad na drie jaar zou wijzigen was al eerder in afspraak met Groen beslist. Het voorzitterschap is voor alle duidelijkheid een onbezoldigd mandaat, waarbij de gewone vergoeding als gemeenteraadslid voorzien is.”

“Christophe zal op mijn vraag blijvend deel uitmaken van ons Gents Open Vld college”, zei de nieuwe burgemeester. “We draaien de bladzijde om in het belang van onze partij, onze stad en de Gentenaars. Ik ben blij en ben Christophe bijzonder dankbaar voor de rol die hij zal vervullen met zijn 24 jaar beleidservaring.”