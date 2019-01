“Kim Kardashian en Kanye West verwachten vierde kindje” (en het geslacht is al gekend)

“Kim Kardashian en Kanye West verwachten begin mei een vierde kindje.” Dat schrijft entertainmentwebsite Us Weekly op basis van meerdere bronnen. De vierde telg van de familie Kardashian-West zou een jongen zijn en zou opnieuw via een draagmoeder op de wereld worden gezet.

Haar eerste kindjes, dochter North (5) en zoon Saint (3), kon Kim Kardashian zelf dragen, maar door stevige complicaties is dat niet meer mogelijk. Een deel van de baarmoeder van de realityster bleef immers aan haar moederkoek hangen bij de geboorte van Saint, een fenomeen dat placenta accreta wordt genoemd. Artsen opereerden Kim Kardashian nog, maar zonder resultaat. Een nieuwe zwangerschap zou te gevaarlijk zijn voor moeder en kind.

Sindsdien vervullen Kim Kardashian en Kanye West hun grote kinderwens met ivf en een draagmoeder. Chicago (11 maanden) kwam zo ter wereld. Na haar geboorte zouden er nog bevruchte embryo’s zijn overgebleven, die nu door de draagmoeder zouden worden gebaard. Volgens Us Weekly wordt het nieuwe kind een jongen.

Het zou ook weleens hun laatste kindje kunnen zijn. Kim Kardashian maakt er immers geen geheim van dat ze het bij een gezin van zes wil houden. “Ik denk niet dat ik er meer aankan. Het is ook belangrijk om als moeder de vader net zoveel aandacht te geven als de kinderen. Vier is het maximum”, zei ze eerder al in een interview.