Gedetineerde kon ontsnappen uit gevangenis van Namen terwijl hij aan het poetsen was

Een gedetineerde die dinsdagochtend ontsnapte uit de gevangenis van Namen zou in 2020 vrijgelaten worden. Dat zegt het parket van Namen woensdag. Hij was de inkomhal aan het poetsen toen hij kon ontsnappen in zijn gevangenisoutfit. Hij is nog steeds op de vlucht.