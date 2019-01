Schip verliest tientallen containers op zee: Ikea-meubels spoelen aan op Waddeneilanden

In de wateren boven het Duitse eiland Borkum heeft het schip MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, in de nacht van dinsdag op woensdag een groot aantal containers verloren. Een aantal daarvan is op de Waddeneilanden aangespoeld. In drie van de overboord geslagen containers zitten vaten organisch peroxide in poedervorm. Dat meldt de Nederlandse kustwacht.

Het is nog niet duidelijk of die drie containers al aangespoeld zijn. Evenmin is bekend hoe gevaarlijk het organisch peroxide precies is. “Het kan gaan om een van twee soorten: een zou bij 50 graden boven nul ontvlammen, de ander is alleen vervuilend, maar het is in beide gevallen niet wat je wilt”, aldus een woordvoerder van de kustwacht.

“Ruim 200 containers”

In eerste instantie was sprake van 30 overboord geslagen containers, maar volgens de kustwacht zijn het er “flink meer”. RTL Nieuws spreekt over 200 containers die in zee zijn gevallen.

Intussen zijn achttien containers gelokaliseerd: drie zijn gestrand op Vlieland, vier op Terschelling. De rest zwerft tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het schip MSC Zoe kan ongeveer 19.000 containers vervoeren.

IKEA-meubels

Een aantal van de containers is stukgeslagen, waardoor spullen aanspoelen op het strand. Het gaat hierbij onder meer om IKEA-meubels die nog in de verpakking zitten, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes.

Mensen die containers of vaten vinden, worden gewaarschuwd die niet aan te raken en de hulpdiensten te bellen.