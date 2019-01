10.305 gedetineerden in Belgische gevangenissen

Het aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen is op 27 december opnieuw opgelopen tot 10.305. Dat blijkt uit cijfers van Justitieminister Koen Geens (CD&V). Die benoemde het terugdringen van de populatie tot 10.000 tot zijn belangrijkste prioriteit voor het gevangeniswezen. De cijfers zijn wel onderhevig aan seizoenschommelingen.

In augustus bedroeg het aantal gedetineerden in de gevangenis 10.065. In de zomer daalt het aantal gevangenen traditioneel, omdat er minder rechtbankzittingen en dus minder veroordelingen zijn. In december lag het aantal op 10.305, wat betekent dat er een overbevolking is van ongeveer 11 procent.

Geens benoemde het tot zijn voornaamste prioriteit voor de gevangenissen om de populatie tot 10.000 terug te dringen, met nieuwe wetten en reglementen. Hij maakt zich woensdag sterk dat het cijfer wel aanzienlijk is gedaald sinds het begin van de legislatuur. Op een gemiddelde dag in 2014 zaten er nog 11.587 personen in de gevangenis. “De overbevolking werd teruggedrongen door belangrijke maatregelen, zoals de uitbreiding van het elektronisch toezicht en de specifieke plaatsen voor geïnterneerden”, zegt hij.

“Het Comité tegen foltering van de Raad van Europa (CPT), dat België veroordeelde omwille van de aanpak in de gevangenissen, toonde zich eerder al tevreden over de geleverde inspanningen die ons land deed voor de overbevolking. Naast het onder controle houden van de overbevolking, is het voor mij even belangrijk om de oude infrastructuur van geïnterneerden en gedetineerden geleidelijk aan te vervangen en ervoor te zorgen dat iedereen de juiste zorg krijgt.”