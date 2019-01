Piepjonge pooier die minderjarige meisjes in ouderlijke woning als escorte liet werken krijgt 5 jaar cel

De 20-jarige veelpleger Ilyasse C. uit Willebroek is door de rechter in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf omdat hij drie meisjes van 14 en 15 jaar dag en nacht als escortdame liet werken in de woning van zijn moeder. Daarbovenop moet hij de slachtoffers elk 1.000 euro schadevergoeding betalen.